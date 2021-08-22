Üye Girişi
Güreş heyecanı başladı - Son Dakika

Güreş heyecanı başladı

22.08.2021 13:33
Güreş heyecanı başladı, System.String[]

Pamukkale Belediyesinin organize ettiği, şehir merkezinde ilk kez düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri Denizli Atatürk Stadı'nda coşkuyla başladı.

Pamukkale Belediyesinin organize ettiği, şehir merkezinde ilk kez düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri Denizli Atatürk Stadı'nda coşkuyla başladı. 38'i başpehlivan 500 pehlivan er meydanına çıktı.

Denizli'de ilk kez şehir merkezinde düzenlenen Yağlı Güreşler, Pamukkale Belediyesinin himayesinde gerçekleşiyor. Denizli Atatürk Stadını dolduran Denizlili güreş severler sabahın ilk saatleri ile birlikte pandemi kurallarına uygun şekilde ateşleri ölçülerek ve HES kodu kontrolü yapılarak içeri alındılar. 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivanın katıldığı Pamukkale Yağlı Güreşleri tarihe tanıklık etmek isteyen güreş severlerin doldurduğu Atatürk Stadında başladı.

"Bütün vatandaşlarımızın ayağına bu fırsatı getirelim istedik"

Güreşin ilk şehir merkezinde yapıldığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Aylardır hazırlığını yaptığımız o coşkulu ana şükürler olsun kavuştuk. Çok şükür kazasız belasız bir şekilde dualar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde açılışımızı gerçekleştirdik. Öncelikle küçük pehlivanlarımızla başladık. İnşallah kazasız belasız yarış temenni ediyorum. Bizim açımızdan da farklı heyecanı var. Çünkü Denizli'nin şehir merkezinde çok uzun yıllardır ilk kez böylesine büyük ve güçlü organizasyon yapılıyor. Yağlı güreş ata sporumuzdur. Ecdadımızın bize yadigarı ve aynı zamanda emanetidir. Denizli'nin merkezinde yaşayan ve yoğun bir şekilde çalışan ve diğer güreşlere yoğunluktan dolayı gidemeyen bütün vatandaşlarımızın ayağına bu fırsatı getirelim istedik. Başlangıcı çok keyifli oldu ve inşallah sonu da öyle olur. 40 pınarda altın kemer almış bütün başpehlivanlarımız bugün er meydanında olacaklar. Şeref konuğumuzda var Denizli'de. O şeref konuğumuz ise altın kemeri 3 kez alarak ebedi sahibi unvanına kavuşmuş olan Hüseyin Çokal abimizde yanımızda" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Güreş heyecanı başladı
Güreş heyecanı başladı
Güreş heyecanı başladı
Güreş heyecanı başladı
Güreş heyecanı başladı
Güreş heyecanı başladı
Güreş heyecanı başladı

Atatürk Stadı, Pamukkale, Denizli, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güreş heyecanı başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı 13:50 Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu 13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde 13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz 13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi 13:12 Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı 12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif 11:33 Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu 11:13 Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu
13:36 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi
13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
13:33 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
13:25 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz
13:14 Afgan hakimden dehşete düşüren iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti
12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
12:22 Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var? Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var?         
14:14
İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
13:44
Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi         
13:37
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı         
13:34
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti         
13:13
Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti         
12:28
"İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı         
11:44
Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu         
11:25
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu         
10:51
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 14:21:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güreş heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement