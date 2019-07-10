Güreş heyecanı yarın İstanbul'da başlıyor

ANKARA/ DHA

Bu yıl 47'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası yarın İstanbul Bağcılar Olimpik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda başlayacak. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarını bir araya getirecek olan turnuva mini dünya şampiyonası olma niteliğini taşıyor.

11-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan ve UWW Ranking Series niteliğindeki Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası bu yıl Dünya Şampiyonası öncesi en ciddi turnuva durumunda.

Dünya Güreş Birliği'nin (UWW) resmi internet sitesi de günler öncesinden Yaşar Doğu Turnuvasını mercek altına aldı. Uluslararası Güreş Birliği Serbest Stilde ve Kadınlarda düzenlenecek olan turnuvaya sitesinde çok geniş yer verdi. Mini Dünya Şampiyonası olma niteliğini taşıyan şampiyonada yaklaşık 35 ülkeden 300 güreşçi mindere çıkacak. Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda seri başı olmak için güreşçiler Yaşar Doğu Güreş Şampiyonası'nda ilk 4'de yer almaya çalışacak.