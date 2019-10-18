Son Dakika Haberleri: Güreş için yetiştirilen boğa, sahibini öldürdü
Son Dakika Güncel Güreş için yetiştirilen boğa, sahibini öldürdü

Güreş için yetiştirilen boğa, sahibini öldürdü

1 saat önce

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Hasan Koç (49), güreşmesi için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti.

Güreş için yetiştirilen boğa, sahibini öldürdü, System.String[]

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, evli ve 3 çocuk babası Hasan Koç (49), güreşmesi için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğanın boynuz darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Koç, güreşlere katılması için yetiştirdiği 2 yaşındaki boğayı, gezdirmeye çıkardı. Boğa, gezinti sırasında Hasan Koç'a boynuz darbeleriyle saldırarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin yardımıyla boğanın elinden kurtarılan Hasan Koç, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Çarıklar Mahallesi, Germencik, Hasan Koç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:12 Kaynak: DHA
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