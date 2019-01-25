Güreş: Ivan Yariguin Grand Prix Turnuvası
1 saat önce
Rusya'da süren Ivan Yariguin Grand Prix Güreş Turnuvası'nda Taha Akgül, finale yükseldi.
Rusya
'da süren Ivan Yariguin Grand Prix Güreş Turnuvası'nda Taha Akgül
, finale yükseldi. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, yarın Rus rakibi Anzor Khizriev ile altın madalya maçına çıkacak. Krasnoyarsk
kentinde düzenlenen turnuvada milli sporcu, Rus Zelimkan Khizriev'i 11-1, Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i 10-0 ve yarı finalde de Çinli Zhiwei Deng'i 10-0 sayı tuşuyla mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:40 Kaynak: AA
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