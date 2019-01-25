Son Dakika Haberleri: Güreş: Ivan Yariguin Grand Prix Turnuvası

Güreş: Ivan Yariguin Grand Prix Turnuvası

1 saat önce

Rusya'da süren Ivan Yariguin Grand Prix Güreş Turnuvası'nda Taha Akgül, finale yükseldi.

Güreş: Ivan Yariguin Grand Prix Turnuvası, System.String[]
Rusya'da süren Ivan Yariguin Grand Prix Güreş Turnuvası'nda Taha Akgül, finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, yarın Rus rakibi Anzor Khizriev ile altın madalya maçına çıkacak.

Krasnoyarsk kentinde düzenlenen turnuvada milli sporcu, Rus Zelimkan Khizriev'i 11-1, Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i 10-0 ve yarı finalde de Çinli Zhiwei Deng'i 10-0 sayı tuşuyla mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Spor
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