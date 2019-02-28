Güreş Kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı
1 saat önce
Bilecik'te güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.
Bilecik'te güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.
Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarına Bilecik'i temsilen katılacak olan erkek takımını makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız sporculara müsabakalarda başarılar diledi. Yıldız, "Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarında ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:11 Kaynak: İHA
Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
Son Dakika! Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu
Juventus, Manchester Unitedlı Lukaku'nun Transferini Bitiriyor
Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı