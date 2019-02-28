Son Dakika Haberleri: Güreş Kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı

Güreş Kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı

1 saat önce

Bilecik'te güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Güreş Kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne Uğurlandı, System.String[]
Bilecik'te güreş kafilesi Anadolu Yıldızlar Ligi'ne uğurlandı.

Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarına Bilecik'i temsilen katılacak olan erkek takımını makamında ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız sporculara müsabakalarda başarılar diledi. Yıldız, "Muğla'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi güreş grup müsabakalarında ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Aslan Yıldız, Muğla, Bilecik, Yenikadinda Gösterme, Spor
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