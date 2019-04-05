Son Dakika Haberleri: Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına Hazır

Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına Hazır

1 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası 8 Nisan Pazartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlıyor.

Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına Hazır, System.String[]


Avrupa Güreş Şampiyonası 8 Nisan Pazartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlıyor. Avrupa şampiyonasında ilk olarak mindere serbest sıtil erkek milli takımı çıkacak. Hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan milliler yarın ve   10 Nisan Çarşamba günü Bükreş'e hareket gidecek. 

Avrupa güreş şampiyonasında serbest stilde şu isimler temsil edecek:

-Erkekler-

57 Kg Süleyman Atlı

61 Kg Recep Topal 

65 Kg Selahattın Kiliçsalayan

70 Kg Mustafa Kaya

74 Kg Yakup Gör 

79 Kg M.Nuri Kotanoğlu

86 Kg Fatih Erdin 

92 Kg İbrahim Bölükbaşı 

97 Kg Fatih Yaşarlı

125 Kg Taha Akgül 

-Kadınlar-

50 Kg: Evin Demirhan

53 Kg: Zeynep Yetgil

55 Kg: Bediha Gün

57 Kg: Elif Yanık

59 Kg: Elif Jale Yeşilırmak 

62 Kgo: Aslı Tuğcu

65 Kg: Aslı Demir

68 Kg: Merve Pul

72 Kg: Buse Tosun

76 Kg: Yasemin Adar

 

Greko-Romen Güreş Milli Takımı:

55 Kg Şerif Kılıç

60 Kg Kerem Kamal

63 Kg Rahman Bilici

67 Kg Atakan Yüksel

72 Kg Cengiz Arslan

77 Kg Fatih Cengiz

82 Kg Emrah Kuş

87 Kg Metehan Başar

97 Kg Fatih Başköy

130 Kg Rıza Kayaalp

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:48 Kaynak: DHA

Romanya, Avrupa, Spor
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