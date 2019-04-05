Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonasına Hazır
1 saat önce
Avrupa Güreş Şampiyonası 8 Nisan Pazartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlıyor.
Avrupa
Güreş Şampiyonası 8 Nisan Pazartesi günü Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te başlıyor. Avrupa şampiyonasında ilk olarak mindere serbest sıtil erkek milli takımı çıkacak. Hazırlıklarını Ankara Elmadağ
Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan milliler yarın ve 10 Nisan Çarşamba
günü Bükreş'e hareket gidecek.
Avrupa güreş şampiyonasında serbest stilde şu isimler temsil edecek:
-Erkekler-
57 Kg Süleyman Atlı
61 Kg Recep Topal
65 Kg Selahattın Kiliçsalayan
70 Kg Mustafa Kaya
74 Kg Yakup Gör
79 Kg M.Nuri Kotanoğlu
86 Kg Fatih
Erdin
92 Kg İbrahim Bölükbaşı
97 Kg Fatih Yaşarlı
125 Kg Taha Akgül
-Kadınlar-
50 Kg: Evin Demirhan
53 Kg: Zeynep Yetgil
55 Kg: Bediha Gün
57 Kg: Elif Yanık
59 Kg: Elif Jale Yeşilırmak
62 Kgo: Aslı Tuğcu
65 Kg: Aslı Demir
68 Kg: Merve Pul
72 Kg: Buse Tosun
76 Kg: Yasemin Adar
Greko-Romen Güreş Milli Takımı:
55 Kg Şerif Kılıç
60 Kg Kerem Kamal
63 Kg Rahman Bilici
67 Kg Atakan Yüksel
72 Kg Cengiz Arslan
77 Kg Fatih Cengiz
82 Kg Emrah
Kuş
87 Kg Metehan Başar
97 Kg Fatih Başköy
130 Kg Rıza Kayaalp
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:48 Kaynak: DHA
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