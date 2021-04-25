Güreş Milli Takımı, grekoromen stilde Avrupa ikincisi - Son Dakika

Güreş Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde grekoromen stilde 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Toplamda 5 madalya kazanan Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı toplamda 5 madalya kazanarak turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

Şampiyonanın 60 kilogramda mindere çıkan Kerem Kamal, Ukraynalı Viktor Petryk'i 5-1 Belaruslu Artsiom Katsar'ı 7-2 yenerek çıktığı finalde Dünya Şampiyonu Rus Sergey Emelin'e yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Milli güreşçinin Rus güreşçi Emelin ile karşılaştığı müsabakada ilk devrede yaptığı 4 puan önce verilirken, rakibin itirazı sonucu puanlar geri alındı.

Bugün mindere çıkan bir diğer güreşçi 67 kilogramda Murat Fırat ise Rus asıllı İtalyan rakibi Zaur Kabaloev'i 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Şampiyonada grekoromen stilde alınan 5 madalya şu şekilde:

Rıza Kayaalp (Altın)

Ekrem Öztürk, Kerem Kamal ve Yunus Emre Başar (Gümüş)

Murat Fırat (Bronz)

Grekoromen stilde şampiyon Rusya olurken, Gürcistan da üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye serbest stilde ise Taha Akgül ve Süleyman Atlı ile Altın, Süleyman Karadeniz ile de gümüş madalya kazandı.

Ay-yıldızlılar şampiyonayı 3 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 8 Madalya ile tamamladı.

-İHA-