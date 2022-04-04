SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı

04.04.2022 14:29
SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı

SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandıEnver ALAS - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlara imza atan Türkiye Güreş Milli Takımı erkek sporcuları, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı

Enver ALAS -

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlara imza atan Türkiye Güreş Milli Takımı erkek sporcuları, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. 11'inci Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan Rıza Kayaalp, "Yine bir şampiyonadan daha yüzümüzün akıyla dönmeyi başardık. Bu benim 12'nci finalim oldu ve 11'inci şampiyonluğumu elde ettim. Bundan dolayı çok mutluyum" derken, grekoromende 67 kiloda altın madalya kazanan Murat Fırat ise ilk kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl mağlup olmuştum. Mutluyum, gururluyum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Milli Takımı erkek sporcuları, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan güreşçilerin gelişi, çok sayıda basın mensubu tarafından izlendi. Gazetecilere konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, herkesin üzerine düşeni yaptığını ve 17 madalya kazanarak cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını dile getirdi. Eroğlu, "Bu bir ilk. Bizi yalnız bırakmayan milletimize, güreş severlere, devlet büyüklerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz bu rekorumuzu 18'e çıkarmak. 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz aldık. Grekoromen ve serbestte birer madalya daha alsaydık aynı kızlarımız gibi Avrupa şampiyonu olacaktık. Bütün rekorlar kırılmak için" dedi.

KAYAALP: EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK

Avrupa Şampiyonalarında 11'inci kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ise, "Yine bir şampiyonadan daha yüzümüzün akıyla dönmeyi başardık. Bu benim 12'nci finalim oldu ve 11'inci şampiyonluğumu elde ettim. Bundan dolayı çok mutluyum. Her zaman altın madalya kazanmak için çalışıyorum. Savaşarak sonunu getirdim ve şampiyon olarak ülkeme döndüm. Emeklerimizin karşılığını aldık. Önümüzde dünya şampiyonası var. 2024'e kısa bir zaman kaldı. Yine aynı gücümüzü koruyarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Şampiyonada takım olarak çok iyi mücadele ettiklerinin de altını çizen Kayaalp, "İlk kez şampiyon olan kardeşlerimiz var. Takım olarak süper bir şampiyona geçirdik" ifadelerini kullandı.

Grekoromen stilde 67 kiloda altın madalya kazanan Murat Fırat da ilk kez Avrupa şampiyonu olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl mağlup olmuştum. Mutluyum. Gururluyum. Hepimize hayırlı uğuru olsun" derken, 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal ise, "Son iki sene final yapıp gümüş madalyada kalmıştım. Bu altın bir başlangıç olur. Aynı şeklide formumuzu koruyup Dünya Şampiyonası'nda en iyi sonucu almak istiyoruz" şeklinde konuştu. (DHA)

SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı
SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı

YORUMLAR
500
SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu SPOR Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu SPOR Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD Voleybol Takımı, Adilcevaz'da coşkuyla karşılandı SPOR Efeler Ligi'ne yükselen TÜRŞAD Voleybol Takımı, Adilcevaz'da coşkuyla karşılandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Düzce'de okul servisinde taciz iddiası: Eliyle şalımı çekip taciz etti, bağıramadım
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
14:18 Para pul meselesi bunu bile yaptırdı! Oğlunun üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığı kadın diğer oğlu tarafından kurtarıldı!
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
14:03 Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL
13:55 Beşiktaş ile Trabzon ile oynadığı maçın tekrar edilmesini isteyecek
13:53 Yeni dizi ''Hakim'' bu akşam ilk defa izleyici karşısına çıkıyor! İşte konusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 14:50:01. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Güreş Milli Takımı, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement