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Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası

58 dakika önce

Malatya'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası sona erdi.

Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası, System.String[]
Malatya'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası sona erdi.

Battalgazi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, serbest dalda yapılan müsabakalar, 8 okuldan 38 sporcunun katılımıyla sona erdi.


Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün süren şampiyonaya katılan okullara ve centilmence mücadele eden sporculara teşekkür etti.

Branşlarında birinci olan sporcuların 3-5 Mayıs tarihlerinde Siirt'te yapılacak grup şampiyonasına katılacağını kaydeden Aslan, sporculara başarılar diledi.

Müsabakaların sonunda serbest dalda kilolarında dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve antrenörler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Spor
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