Son Dakika Haberleri: Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası
Son Dakika Spor Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası

Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri Gençler A-B Kategorisi Güreş Şampiyonası başladı.

Güreş: Okullar Arası Gençler Güreş Şampiyonası, System.String[]

Malatya'da düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri Gençler A-B Kategorisi Güreş Şampiyonası başladı.

Battalgazi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki şampiyonada sporcular serbest ve grekoromen dalda mücadele etti.

Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün süren şampiyonaya katılan okullara ve centilmence mücadele eden sporculara teşekkür etti.

Branşlarında birinci olan sporcuların 18-20 Kasım tarihlerinde Gaziantep'te yapılacak grup şampiyonasına katılacağını anlatan Aslan, sporculara başarılar diledi.

Müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve antrenörler izledi.

Battalgazi, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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