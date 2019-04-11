Güreş: Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Birinciliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları, Malatya'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları, Malatya'da başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Battalgazi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 60 ilden 450 sporcu katılıyor.



Sporcular, 14 Nisan'da sona erecek müsabakalarda grekoromen ve serbest stilde derece elde etmek için ter dökecek.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.



Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Güder, çeşitli branşlarda kendini yetiştirmek isteyen sporculara yerel yönetimler olarak gerekli desteği verdiklerini söyledi.



Güder, 60 ilden kente gelen gençlerin şampiyonada ter dökeceğini aktararak, "Sporcular kendi illerine döndüklerinde Battalgazi'nin ve Malatya'nın misafirperverliğini anlatacaktır. Biz gençlere güveniyoruz, bu ülkeyi ve vatanı gençlere emanet edeceğiz. Siz ne kadar sağlıklı olursanız o kadar iyi düşünürsünüz. İyi düşündükçe, ülkeye fayda sağlarsınız." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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