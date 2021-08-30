GÜREŞ SPORUNUN KALBİ ÇATALCA'MIZDA ATTI - Son Dakika
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GÜREŞ SPORUNUN KALBİ ÇATALCA'MIZDA ATTI

GÜREŞ SPORUNUN KALBİ ÇATALCA'MIZDA ATTI

30.08.2021 02:40

Çatalca'mıza sadece kazandırdığı mega projelerle değil, kültür, sanat, spor ve eğitim gibi birçok alanda ilçemizi İstanbul'un parlayan yıldızı yapmaya kararlı olan Başkanımız Mesut Üner, gerçekleştirdiği muhteşem bir spor organizasyonuyla Ata sporumuz güreşin kalbinin Çatalca'mızda atmasına...

Çatalca'mıza sadece kazandırdığı mega projelerle değil, kültür, sanat, spor ve eğitim gibi birçok alanda ilçemizi İstanbul'un parlayan yıldızı yapmaya kararlı olan Başkanımız Mesut Üner, gerçekleştirdiği muhteşem bir spor organizasyonuyla Ata sporumuz güreşin kalbinin Çatalca'mızda atmasına vesile oldu.

Günün İlk Programımız Muhteşem Güreş Salonumuzun Açılışıyla Oldu

Çatalca'mızda muhteşem bir güreş günün ilk programımız ilçemiz ve ülkemiz sporuna Başkanımız Mesut Üner tarafından kazandırılan "İlyas Demiroğlu Güreş Salonu" açılış programımız oldu. Açılış programımızda Başkanımız Mesut Üner'in iki yıllık spor icraatları videosu büyük takdir ve alkış alırken, güreş salonumuza ismi verilen İlyas Demiroğlu'nun videosu katılımcılar arasında oldukça duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ulu Camii Çayır Alanı Türkiye'nin Güreşte Marka İsimlerini Konuk Etti

"İlyas Demiroğlu Güreş Salonu" açılışı sonrası Ulu Camii Çayır Alanında başta Çatalca Belediyespor'umuzun yükselen değeri Yıldıray Pala ile birlikte Türkiye'mizin tanıdığı Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur gibi pehlivanlar altın kemer için mücadele ettiler. Yoğun seyirci katılımının da olduğu Çatalca Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde son Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Ali Gürbüz'ü mağlup eden Başpehlivan Recep Kara altın kemeri kazanan isim oldu. Çatalca'mızda tekrar yağlı güreşleri izleme imkanı bulan ilçe halkımız, Başkanımız Mesut Üner'e organizasyon boyunca teşekkür ettiler. Güreş Ağası ihalesini yine Şeref Tatlı kazanarak tekrar Çatalca Güreş Ağamız oldu. Çatalca Belediyespor Güreş Antrenörümüz ve Milli Güreşçimiz Gökhan Akçen riyasetindeki güreşçiler başarılarıyla güne damgasını vurdular.

Muhteşem Ata Sporu günü sonunda açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Bugün ilçemizde spor adına muhteşem bir gün yaşadık. Önce ilçe ve ülke sporuna kazandırdığımız "İlyas Demiroğlu Güreş Salonu" açılışımızı geçekleştirdik. Sonra Ulu Camii Çayır Alanımızda özlenen beklenen "Çatalca Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri" organizasyonunu ilçe halkımıza organize ettik. Bu muhteşem Ata Sporumu günümüze katılım sağlayan tüm ilçe halkımıza, her biri ayrı bir değer olan sporcu kardeşlerimize ve Çatalca dışından gelip bu muhteşem günün coşkusuna ortak olan tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Her alanda Çatalca'mızı Dünya Şehri İstanbul'un parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. TEŞEKKÜRLER ÇATALCA. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum GÜREŞ SPORUNUN KALBİ ÇATALCA'MIZDA ATTI - Son Dakika


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