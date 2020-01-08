Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kulüpler arası güreş il seçmesi yapıldı.

Demirköy Belediye Güreş Spor Kulübü'nden 7 sporcu, Ayşenur Taşbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelerde Balıkesir'de yapılacak Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Takımın antrenörü Serhat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak başarıdan başarıya koştuklarını söyledi.

U-15 kulüpler arası grup seçmelerinde 7 sporcunun başarılı olarak Balıkesir'de yapılacak Güreş Türkiye Grup Şampiyonası'na katılacağını ifade eden Demir, sporcuların aldığı derecelerden mutlu olduğunu belirtti.

Takımın daha iyi başarılar elde edeceğine inandığını aktaran Demir, "Tüm sporcularımıza güveniyorum. Kulüp bu yıl kurulmasına rağmen birçok alanda başarılı olduk. İnşallah Balıkesir'de gerçekleştirilecek Güreş Türkiye Grup Şampiyonası seçmelerinde de başarılı olacağız." diye konuştu.