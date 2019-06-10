Son Dakika Haberleri: Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı
Son Dakika Spor Haber

Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı

7 saat önce

Okullararası Güreş Gençler Türkiye Şampiyonası Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı.

Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı, System.String[]
Okullararası Güreş Gençler Türkiye Şampiyonası Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı'nın programında yer alan Okul sporları Güreş Gençler Türkiye Şampiyonası Elazığ'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bugün Yakup Kılıç Spor Salonu'nda başlayan şampiyonanın 13 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporlar Güreş Gençler(A) Türkiye Birinciliği Müsabakaları 10 Haziran 2019 tarihinde Yakup Kılıç Spor Salonu'nda başladığını bildirirek, Grakomen ve Serbest Stillerde mücadelelerin olacağını aktardı.

Müsabakalara toplam 54 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 417 sporcunun katıldığı belirtildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:29 Kaynak: İHA
Türkiye, Elazığ, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimini kazanan ne kadar büyük bir ekonomiden sorumlu olacak? Türkiye'den Fatih sondaj gemisi çalışanları hakkında tutuklama emri çıkaran GKRY'ye sert tepki İzlanda havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı Corentin Siamang kendini savundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:22:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]