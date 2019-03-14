Son Dakika Haberleri: Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Tamamlandı

Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Tamamlandı

44 dakika önce

10 Mart Pazar günü Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan Güreş Genç Erkekler (18-20 yaş) Greko-Romen Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçme Müsabakaları sona erdi.

Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmeleri Tamamlandı, System.String[]
10 Mart Pazar günü Demir Karamancı Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan Güreş Genç Erkekler (18-20 yaş) Greko-Romen Stil Türkiye Şampiyonası İl Seçme Müsabakaları sona erdi.

Kayseri Şeker Spor, Denge Demir Karamancı Spor,Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden 27 sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça çetin mücadelelere sahne oldu.

Sıkletlerinde ilk iki dereceyi alan sporcuların 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı İl Seçmesi Müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle;

55 kg-Özkan Yağmur - Kayseri Merkez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

60 kg-Furkan Koçak -Kayseri Şeker spor

63 kg- Emrah Sarıyar-Kayseri Şeker Spor

67 kg- Ekrem Sarıyar-Kayseri Şeker spor

72 kg-Kadir Altuntaş-Talas GHSE Kulübü

77 kg-Alican Pakır-Kayseri Merkez MTAL

82 kg-Mustafa Kılıç-Kayseri Merkez MTAL

97 kg-Hacı Mehmet Özgül-Kayseri Şeker Spor

130 kg-Resul Gürpınar-Kayseri GHSEK - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:36 Kaynak: İHA

Kayseri, Anadolu Lisesi, Türkiye, Spor
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