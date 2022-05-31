Güreş tutkunu oto lastikçi, çırakları spora kazandırıyor - Son Dakika
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Güreş tutkunu oto lastikçi, çırakları spora kazandırıyor

31.05.2022 11:10

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lastik tamirciliği yapan ve bir dönem ilgilendiği güreşi tutku haline getiren Seyit Ahmet Günay, sanayide çalışan çırakları bu spora kazandırmaya çalışıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lastik tamirciliği yapan ve bir dönem ilgilendiği güreşi tutku haline getiren Seyit Ahmet Günay, sanayide çalışan çırakları bu spora kazandırmaya çalışıyor.

Çubuk Oto Sanayi Sitesi'nde oto lastiği tamirci dükkanı olan, aynı zamanda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde açılan güreş kursunda antrenörlük yapan Günay, mesaisinden arta kalan zamanlarda çıraklara güreş öğretiyor.

Yetenekli gençleri keşfetmeye gayret eden Günay, iş yerlerini dolaşarak çıraklarla sohbet ediyor, güreşi seven gençler için ustalarıyla görüşüyor.

Seçtiği gençleri antrenmana götüren Günay, çıraklar arasından seçtiği 10 gencin de aralarında olduğu yaklaşık 40 sporcuyla çalışmalarına devam ediyor.

Antrenörünün bayrağını taşıyor

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk ve gençlik dönemlerinde güreşle ilgilendiğini ama imkansızlık nedeniyle spor kariyerini sürdüremediğini söyledi.

Kendi işini kurduktan sonra amatör olarak spora devam ettiğini belirten Günay, antrenörünün hayatını kaybetmesinin ardından ondan devraldığı bayrağı ileriye taşımak adına harekete geçtiğini vurgulayan Günay, "Zamanında kimse benim elimden tutmadı. Onun için tek tek, kapı kapı dolaşıp çocukların ellerinden tutuyorum, güreşe davet ediyorum. Elinden tutulmadık bir çocuk kalsın istemiyorum. Kötü alışkanlıklar edinmeden, sanayiye çırak olarak gelen her çocuğa destek vermeye çalışıyorum. Amacım sporu sevdirerek genç yeteneklerin elinden tutmak." diye konuştu.

"Yeteneksiz çocuk yoktur"

Ustalarıyla görüştükten sonra güreşe ilgi duyan çırakları antrenmanlara çağırdığını vurgulayan Günay, iş çıkışı çırakları kendi aracıyla alıp antrenman sonrası evlerine bıraktığını söyledi.

Şampiyon sporcular yetiştirmek istediğini kaydeden Günay, şunları söyledi:

"İlçemizde yetenekli sporcular yetiştirmek ve onları milli sporcu yapmak istiyorum. Bunun için de benim gibi sanayide olan, ellerinden tutulmayı bekleyen çıraklardan başladım. Öncelikle ustalarıyla görüşüyorum. Yapmak istediklerimi ve güreşi anlatıyorum. Sonra çocuklarla sohbet ediyorum ve onları spora davet ediyorum. Ben şuna inanıyorum yeteneksiz çocuk yoktur, sadece eğitimsiz çocuk vardır."

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit de Günay'ın verdiği mücadeleyi yakından takip ettiklerini belirterek, "Hem ustalarıyla hem kendileriyle hem de aileleriyle görüşüyor. Çırakları güreşe yönlendirmeye çalışıyor. Çubuk'ta ata sporumuz güreşi geliştirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Çubuk Oto Sanayi Sitesi'nde çırak olarak işe başlayan ve Günay'ın yönlendirmesiyle güreş sporuyla tanışan Furkan Gürbüzer, Abdurrahim Efe Ayrancı, Özcan Eren Büyükelçi ve Umut Yerlice de kendilerine bu sporu sevdirdiği için minnettar olduklarını dile getirdi.

Güreş tutkunu oto lastikçi, çırakları spora kazandırıyor
Güreş tutkunu oto lastikçi, çırakları spora kazandırıyor
Güreş tutkunu oto lastikçi, çırakları spora kazandırıyor
Güreş tutkunu oto lastikçi, çırakları spora kazandırıyor

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Kaynak: AA

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