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Güreş: Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Turnuvası

11 dakika önce

Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye şampiyon oldu.

Güreş: Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Turnuvası, System.String[]

Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rize'nin Pazar ilçesindeki Mehmet Akif Pirim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 4 ülkeden yaklaşık 100 güreşçi mindere çıktı.

Turnuvada 235 puan toplayan Türkiye şampiyonluğa ulaştı. 90 puanı bulunan Gürcistan ikinci, 46 puan alan Azerbaycan üçüncü olurken, Ermenistan 37 puanla son sırada yer aldı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen şampiyonada 45 kiloda Tamazi Glonti (Gürcistan), 48 kiloda Kadri Buğa, 51 kiloda Emin Çakır, 55 kiloda Bekir Ateş, 60 kiloda Nihat Kara, 65 kiloda Galip Top, 71 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 80 kiloda Saba Mamaladze (Gürcistan), 92 kiloda Bilal Atayurt ve 110 kiloda Hüseyin Avni Çil birinci oldu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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