Güreş: Yıldızlar Serbest Türkiye Şampiyonası

Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, 21-24 Mart tarihlerinde 40 ilden 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da düzenlenecek.

Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, 21-24 Mart tarihlerinde 40 ilden 300 sporcunun katılımıyla Ordu'da düzenlenecek.



Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Serbest Türkiye Şampiyonası'nın Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.



Kentte son yıllarda önemli spor organizasyonları yapıldığını aktaran Genç, "Ordu'da düzenlenen sportif faaliyetler her geçen gün artıyor. Özellikle son üç yılda olduğu gibi 2019 yılında da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Genç, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'nın Ordu güreşine sürekli destek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"İlimizde üç yıl içinde 3 Türkiye şampiyonası, 2 grup şampiyonası düzenledi. 2019 yılında da boş geçmeyip, yeni bir şampiyonayı daha ilimize verdi. Ayrıca üç yıldır üst üste ilimizde spor yapan tüm güreşçilerimize malzeme desteği, ilçelerimize güreş minderi desteğinde de bulundu. Özellikle Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nı Ordu'da yapması bizleri çok mutlu etmişti."

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