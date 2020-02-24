Güreşçi muhtardan sporculara eşofman takımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Güreşçi muhtardan sporculara eşofman takımı - Son Dakika Spor

Güreşçi muhtardan sporculara eşofman takımı

7 saat önce

Karslı eski güreşçi muhtar güreşçileri unutmadı.

Güreşçi muhtardan sporculara eşofman takımı, System.String[]

Karslı eski güreşçi muhtar güreşçileri unutmadı. Muhtar güreşçilere 25 takım eşofman hediye etti.


Kars Ortakapı Mahallesi Muhtarı ve Özkırtay Kitap Kırtasiye Sahiplerinden Muhtar Mürteza Kırtay, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Güreş Eğitim Merkezi sporcularına verilmek üzere hazırlattığı 25 adet eşofmanı Güreş Antrenörü Ömer Saltık'a teslim etti.


Kars'ta sporculara destek vermek gerektiğini ifade eden eski güreşçi ve Ortakapı Mahallesi Muhtarı Mürteza Kırtay, "Ben de yıllarca güreştim. Çok kıt imkanlarda Kars'ımıza şampiyonluklar yaşattık. Amacımız sporcularımıza destek olmak. Bundan dolayı özel yaptırdığımız eşofmanları hocamıza teslim ettik" dedi.


Güreş Eğitim Merkezi antrenörü Ömer Saltık'ta eşofmanların hazırlanmasına emeği, her zaman kendilerine destek veren Özkırtay Kırtasiye sahipleri Ayhan Kırtay ve Mürteze Kırtay'a teşekkür etti. - KARS

Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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