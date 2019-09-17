Güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyonu oldu
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Dünya Güreş Şampiyonasında Türk Milli Sporcu Rıza Kayaalp, dördüncü kez şampiyon olmayı başardı.
Dünya Güreş Şampiyonasında Türk Milli Sporcu Rıza Kayaalp, dördüncü kez şampiyon olmayı başardı.
Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:45
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