Son Dakika Haberleri: Güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyonu oldu
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Güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyonu oldu

51 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonasında Türk Milli Sporcu Rıza Kayaalp, dördüncü kez şampiyon olmayı başardı.

Güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonasında Türk Milli Sporcu Rıza Kayaalp, dördüncü kez şampiyon olmayı başardı.


Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.

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Rıza Kayaalp, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:45 
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