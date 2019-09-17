Güreşçi Rıza Kayaalp, dördüncü kez dünya şampiyonu oldu

Dünya Güreş Şampiyonasında Türk Milli Sporcu Rıza Kayaalp , dördüncü kez şampiyon olmayı başardı.

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Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu

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