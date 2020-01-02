Güreşçiler birincilik için mindere çıktı

Dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığı müsabakalar yarın serbest stilde devam edecek. - KAYSERİ

Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Törene Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Güreş İl Temsilcisi Naci Doğan, Güreş Kamp Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç , antrenör ve sporcular katıldı.

Atatürk Spor Salonunda birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan Güreş Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarına 8 okuldan 68 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019-2020 Okul Sporları Güreş Müsabakaları Yıldızlar Grekoromen kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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