Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor - Son Dakika

Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor

17.03.2021 13:43
Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor, System.String[]

Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Avrupa Kıtası güreşçileri Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarından itibaren mindere çıkacak.

Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Avrupa Kıtası güreşçileri Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarından itibaren mindere çıkacak.

Milli güreşçiler, Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Macaristan'ın Başkenti Budapeşte'de yarın itibarıyla mindere çıkacak. Kazakistan'da düzenlenen son Dünya Şampiyonası'nda ilk 6 sırayı alan güreşçiler Tokyo Olimpiyatları vizesi almıştı. Ülkemiz adına Serbest Stilde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Taha Akgül ile Dünya İkincisi Süleyman Atlı, Grekoromen stilde dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp ve dünya üçüncüsü Cenk İldem, Tokyo için vizeyi alan güreşçiler olmuştu. Budapeşte'de serbest stilde 4, Grekoromende 4 ve kadınlarda 6 sıklette daha Tokyo Olimpiyatları kotaları için 14 güreşçi mücadele edecekler. Milli Takımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 5, ASKİ Spor Kulübü'nden 3, ENKA Spor Kulübü'nden 5 ve Yalova Altınova Tersaneler Spor Kulübü'nden 1 güreşçi Olimpiyat kotası almak için mindere çıkacak. Her sıklette sadece iki güreşçi Olimpiyat kotası alabilecek. Budapeşte'deki eleme müsabakalarında 28 ülkeden 350'ye yakın güreşçi ter dökecek. Son derece zorlu geçmesi beklenen karşılaşmalarda 5 Olimpiyat ve 12 Dünya Şampiyonu güreşçi Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için mücadele edecekler.

Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şu isimlerden oluşuyor:

65 Kg Selahattin Kılıçsallayan

74 Kg Soner Demirtaş

86 Kg Osman Göçen

97 Kg Süleyman Karadeniz

50 Kg Evin Demirhan

53 Kg Zeynep Yetgil

57 Kg Bedia Gün

62 Kg Elif Jale Yeşilırmak

68 Kg Buse Tosun

76 Kg Yasemin Adar

60 Kg Kerem Kamal

67 Kg Atakan Yüksel

77 Kg Fatih Cengiz

87 Kg Metehan Başar - İSTANBUL

Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor
Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor
Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor
Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor
Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor
Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor
Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor

Macaristan, Olimpiyat, Milli, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Güreşçiler, Budapeşte'de mindere çıkıyor - Son Dakika Spor


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