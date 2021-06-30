Güreşçiler Kırkpınar'a hazırlanıyor

Amasya'nın Suluova ilçesindeki pehlivanlar, 9-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, 09-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Amasya Suluova ile Samsun Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinden katılacak güreşçilerin son hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Turan, "Bu anlamda katılım gösteren yakın bölgedeki yağlı güreşçilerimize Suluovamızın tüm spor imkanlarının bu sporun emrinde olduğunu söyledik. Bizler işimizi yapmakla yükümlü insanlarız. Asıl bu branşa ve bu spora emek veren siz sporcularımız ve yetiştirip örnek olduğunuz sporcular için bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sporcuların ziyaretine Amasya Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Naci Öztürk de katılarak, "Amasya ASKF olarak ilimizde faaliyet gösteren tüm spor branşlarının sporcu ve antrenör arkadaşların yanında olmaya, onların sorun ve sıkıntılarını gündeme taşıyıp elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün de önümüzdeki günlerde düzenlenecek Kırkpınar Güreşleri'ne hazırlanan bölgemiz pehlivanlarımıza kispet hediye ederek başarılar diledik" şeklinde konuştu. - AMASYA