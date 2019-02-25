Son Dakika Haberleri: Güreşçiler Madalya ile Döndü

Güreşçiler Madalya ile Döndü

1 saat önce

Analig serbest ve greko-romen stilde güreşen Düzceli güreşçiler madalya ile döndü.

Güreşçiler Madalya ile Döndü, System.String[]
Analig serbest ve greko-romen stilde güreşen Düzceli güreşçiler madalya ile döndü.

Sporun tabana yaygınlaştırılması, Kulüplere ve Milli Takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları (ANALİG ) 2018 – 2019 faaliyet yılı kapsamında gençler güreş çeyrek final müsabakaları Sinop'ta gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü ve Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü pehlivanları yarı finale çıkarak, Düzce'ye madalya ile döndüler. 85 kilogramda Maksut Topal birinci, 75 kilogramda Ahmet Berk Caklı, 57 kilogramda Yaşar Kaan Akman, 48 kilogramda Osman Sürmeli ve Hüseyin Akbal, 38 kilogramda Salıncak Sarıkoyun ikinci, 38 kilogramda Selçuk Akbal, Orçun Okutan ve Ahmet Can Sala üçüncü olarak Düzce güreş takımı yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

Sinop, Düzce, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Telekom Stadında Abdullah Çevrim İçin Saygı Duruşu Hatayspor-Galatasaray Maçı Biletleri Tükendi, Taraftar İsyan Etti

Galatasaray, Portolu Futbolcu Hector Herrera'nın Peşine Düştü Galatasaraylı Fernando, Sezon Sonunda Takımdan Ayrılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreşçiler Madalya ile Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]