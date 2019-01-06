Güreşçiler, Milli Takım İçin Ter Döküyor

- Güreşçiler, Milli takım için ter döküyorBURSA - Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası, Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor.

- Güreşçiler, Milli takım için ter döküyor



BURSA - Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası, Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada derece alacak sporcular Avrupa ve dünyada şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrakla Türkiye'yi temsil edecek.

Bursa Atatürk Spor Salonu'nda 300 güreşçi mindere çıkarak ter döküyor. Dün başlayan, bugün devam eden ve yarın sona erecek Türkiye Büyükler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda sporcular, Milli Takım'a girebilmek için mücadele ediyor. Dün 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılırken, bugün ise 60, 67, 77, 87, 130 kilolarda eleme ve yarı final müsabakalarıyla 55, 63, 72, 82, 97 kiloların repesaj ve final maçları gerçekleştirilecek. Turnuvanın son günün de ise 60, 67, 77, 87, 130 kiloların repesaj ve final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türk spor tarihinde güreşin ülkemize büyük başarılar kazandırdığını ifade ederek, "Türk spor tarihine baktığımız zaman güreş ülkemize bin 609 madalya kazandırmıştır. Olimpiyat tarihinde ise ülkemizin kazanmış olduğu 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Biz göreve geldiğimizde 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini yine güreşlerde elde ettik. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşıdır. Eğer biz güreşte başarılı olamazsak, olimpiyatlarda başarılı olmamız mümkün değil. 2017-2018'de 68 yıl aradan sonra 5 Avrupa şampiyonu çıkarttık. Gerçekten büyük başarıla imza attık. Bundan sonra da başarılarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

2019 yılının ilk şampiyonasını Bursa'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Aydın, "Yılın ilk şampiyonasını Bursa'da gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında hedefimiz Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasında olimpiyat vizelerini alarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarı ile temsil etmektir. 2019 dünya şampiyonasında vizelerin tamamını almak istiyoruz. 1 yıllık süreç içerisinde olimpiyatlara iyi hazırlanacağız. Burada 300 sporcumuz var. Tüm sporcu, antrenör, hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bu şampiyonanın Milli Takım'ı belirlemede de bir kriter olduğunun altını çizen Musa Aydın, "Burada şampiyon olan ve 1 ay sonra yapılacak turnuvayı kazananlar Milli Takım'a seçilmiş olacaklar. Dolayısıyla bu turnuvalar 2020 Tokyo Olimpiyatları için de çok önemli bir kriterdir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Şekerspor adına 87 kiloda güreşen Kansu İldem, "Şu an bu turnuvada çeyrek final müsabakasına hazırlanıyorum. Burası Avrupa ve dünya şampiyonası için seçmeler niteliğinde. Buradan sonra ülkemizde uluslararası bir turnuva yapılacak. İkisinden en iyi sonucu alan Avrupa şampiyonasına gidecek. Ben yaklaşık 13 yıldır güreşiyorum. Birçok başarım var. Burada sezon başında Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonra da ilk hedefim Avrupa şampiyonasına gitmektir" şeklinde konuştu.

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