Son Dakika Haberleri: Güreşçiler Mudanya Yolunda

Güreşçiler Mudanya Yolunda

20 dakika önce

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 13 güreşçi grup müsabakaları için Bursa'ya gitti.

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Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 13 güreşçi grup müsabakaları için Bursa'ya gitti.

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 13 sporcu genç serbest B ve grekoromen stillerde il müsabakalarında dereceye girerek bir üst turnuvaya katılmaya hak kazandı. Bursa Mudanya'da yapılacak grup müsabakalarına katılmak üzere yola çıkan sporculara iki antrenör de eşlik edecek. Müsabakalara sıkı hazırlandıklarını ifade eden genç sporcular "Düzce'de düzenlenen il seçmelerinde 13 kişi bir üst turnuvaya katılmak için hak kazandık. Güreş sporunu gönülden severek yapıyoruz. Ata sporumuzda Düzce'yi ulusal ve uluslar arası platformlarda en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bu konuda çok sıkı çalışıyoruz ve başaracağız" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:40 Kaynak: İHA

Mudanya, Düzce Belediyesi, Düzce, Spor
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