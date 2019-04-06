Güreşçiler Türkiye Şampiyonası İçin Mindere Çıktı
1 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçük Yıldız Erkekler 14-15 Yaş Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası İl Seçmesi müsabakaları sona erdi.
Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliğinin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçük Yıldız Erkekler 14-15 Yaş Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye
Şampiyonası İl Seçmesi müsabakaları sona erdi.
171 sporcunun Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için mücadele ettiği müsabakalar çetin maçlara sahne oldu. Türkiye Şampiyonası tadında, seyir keyfi yüksek müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:14 Kaynak: İHA
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