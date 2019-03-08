Son Dakika Haberleri: Güreşçiler, Türkiye Şampiyonası Yolcusu

Güreşçiler, Türkiye Şampiyonası Yolcusu

33 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor Yıldız Güreşçileri Türkiye Şampiyonası yolcusu.

Güreşçiler, Türkiye Şampiyonası Yolcusu, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Kağıtspor Yıldız Güreşçileri Türkiye Şampiyonası yolcusu.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 1-3 Mart tarihleri arasında Balıkesir ilinde yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarına 20 ilden 300 sporcu katıldı. Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bileti için mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler zorlu şampiyonanın biletini kaptı. Mavi Beyazlı Adem Olgun 45 kg 3'üncü, M. Emin Örük 10'uncu, Yusuf Demir 48 kg 1'nci, Furkan Durgun 5'inci, 51 kg Turgut Efe Ağca 10'uncu, 80 kg Musa Amagov 5'inci, 92 kg Salih Erkök 9'uncu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası 22-24 Mart tarihlerinde Ordu'da yapılacak. Zorlu şampiyonada Kağıtsporlu 7 Yıldız güreşçi mindere çıkacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Kağıtspor, Kocaeli, Türkiye, Spor
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