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Güreşçiler uğurlandı

41 dakika önce

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 26 güreşçi, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin katıldığı törenle Edirne'ye uğurlandı.

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Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden 26 güreşçi, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli'nin katıldığı törenle Edirne'ye uğurlandı.

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünden, deste küçük boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta boy sıkletlerinden 26 sporcu genç, 658'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivaline gitmek üzere yola çıktı. 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılmak üzere yola çıkan sporculara 2 antrenör eşlik ediyor. Sporcuları Edirne'ye uğurlayan Gösterişli, "Belediyemizin hemen hemen her dalda sporcuları var. Futbol da var, basket de, voleybol da, güzel başarılarımız var. Bu başarılarımızı, ata sporumuzda da inşallah görmek istiyoruz. Güzel bir hazırlık yaptık, toplamda 26 tane orta, küçük alanda sporcularımız var onları uğurluyoruz, güzel başarılarla geri dönmelerini bekliyoruz" dedi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:40 Kaynak: İHA
Spor
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