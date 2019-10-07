Son Dakika Haberleri: Güreşçilerden 1 altın, 1 gümüş madalya
Son Dakika Spor Güreşçilerden 1 altın, 1 gümüş madalya

Güreşçilerden 1 altın, 1 gümüş madalya

52 dakika önce

Bulgaristan'da düzenlenen Güreş Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Toygun Aktop Balkan Şampiyonu, Mulla Kaan Taşçı ise Balkan ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Güreşçilerden 1 altın, 1 gümüş madalya, System.String[]

Bulgaristan'da düzenlenen Güreş Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Toygun Aktop Balkan Şampiyonu, Mulla Kaan Taşçı ise Balkan ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.


Güreş Balkan Şampiyonası 04 - 06 Ekim 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapıldı. Şampiyonaya Ülkemizi temsilen Kayseri'den katılan Güreş Eğitim Merkezi sporcularından Toygun Aktop birinci olarak altın madalyanın, Mulla Kaan Taşçı ise ikinci olarak Gümüş madalyanın sahibi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Balkan Şampiyonasından birincilik ve ikincilik elde ederek dönen sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Bulgaristan, Kayseri, Gümüş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dağcılar, Örümcek Ormanları'nda 98 kişiyle doğa yürüyüşü yaptı
Kulüp başkanı çılgına döndü! Kırmızı kart gören oyuncusunu dövdü Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması: Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 17:03:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreşçilerden 1 altın, 1 gümüş madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]