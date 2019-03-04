Son Dakika Haberleri: Güreşçilerden 7 Madalya

Güreşçilerden 7 Madalya

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, Balıkesir'de yapılan Yıldızlar Serbest Güreş Grup müsabakalarında 1 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Güreşçilerden 7 Madalya, System.String[]

Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları heyecanlı geçen maçların ardından tamamlandı. Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada 30 kulüpten 400 sporcu madalya için mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 48 kiloda Adem Üçgün ve 60 kiloda Furkan Doğan ile ikincilik,55 kiloda Enes Işık, Yusuf Can Aktaş, 60 kiloda Kerem Karadeniz, 80 kiloda Mustafa Ağlar ile üçüncülük ve 110 kiloda Sertaç Üngör ile birincilik elde etti.

Toplamda 7 madalya sevinci yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü,22-24 Mart tarihlerinde Ordu'da yapılacak olan Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda madalya için mindere çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:44 Kaynak: Bültenler

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Güncel
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