Güreşçilerden milletvekili Yıldız'a ziyaret - Son Dakika
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Güreşçilerden milletvekili Yıldız'a ziyaret

6 saat önce

Kayseri Şekerspor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ı ziyaret etti.

Güreşçilerden milletvekili Yıldız'a ziyaret, System.String[]

Kayseri Şekerspor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şekerspor Kulübü'nün güreş takımı sporcuları, Yıldız'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten memnuniyet duyan Yıldız, "Sporcularımız hem Kayseri ismini hem de Kayseri Şeker'in ismini yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil, Avrupa'da, Balkanlar'da, dünyada tanıttılar. Güreş bizim ata sporumuz. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da Kayseri Şeker himayesinde gençlerimizin başarılara imza atacağını biliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Yıldız'a Şekerspor Kulübü güreşçilerinin başarılarının bulunduğu fotoğraf ile takımın tişörtünün hediye edilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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