Güreşçileri taşıyan midibüs, şarampole yuvarladı: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Amasya- Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, plakası henüz belirlenemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 16 YARALI VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yapılan kontrollerde Güreş İl Temsilcisi Antrenör İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaşları 18 ile 24 arasında sporcular ile diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇORUM'DAKİ ŞAMPİYONAYA GİDİYORLARDI

Kafilenin, 3-5 Ocak tarihleri arasında Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenecek U23 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmak için Batman'dan yola çıktığı öğrenildi.

İşte olay yerinden görüntüler;