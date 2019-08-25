Son Dakika Haberleri: Güreşi bırakıp yangına koştular
Son Dakika Güncel Haber

Güreşi bırakıp yangına koştular

25 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinde arazi yangını çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinde arazi yangını çıktı. 500 metre ileride boğa güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangına koştu. Menteşe'nin kırsal mahallesi Akkaya'da boğa güreşleri esnasında güreş alanına 500 metre ilerideki bir arazide yangın çıktı. Güreş cazgırının yangın anonsundan hemen sonra güreşi izleyen vatandaşlar güreşi bırakıp yangın alanına koştu. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Güreş alanında bulunan Menteşe Belediyesi'ne ait su tankeri, itfaiye ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar ile birlikte yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangının boğa güreşlerini izlemek için gelen ve o bölgede bulunan bir vatandaşın sigara izmaritini yere atması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Menteşe, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakdemirli: Şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında
3 yaşındaki Ceylan doğum gününden bir gün sonra yaşamını yitirdi Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 23:06:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreşi bırakıp yangına koştular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]