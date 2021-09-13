Güreşin Yıldız Milli Kızları Aliağa'da - Son Dakika

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, minder antrenmanlarını Aliağa Gençlik Merkezi'nde yapan Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Milli Takımına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nda kendi sıkletlerinde dereceye giren yıldız kızlar Aliağa'da kamp yapıyor. Yeni Şakran'da kampa giren sporcular minder antrenmanlarını Aliağa Belediyesi'ne ait Aliağa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen milli takıma aday sporcular kampta hem dinlenip hem de yoğun bir antrenman programına katılıyor.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "BAŞARILARINIZI DUYDUKÇA MUTLU OLACAĞIZ"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Gençlik Merkezi'nde yapılan antrenmanda yıldız sporcuları ziyaret etti. Başkan Serkan Acar, antrenman salonunda milli sporculara başarılar dileyerek hediyeler verdi. Geleceğin olimpiyat şampiyonlarını Aliağa'da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "İnanıyorum ki hepiniz çok başarılı sporcular olacaksınız. Başarılarınızı duydukça mutlu olacağız. Aliağa her daim sizin eviniz. Önümüzdeki yıllarda da Milli Takımımızı Aliağa'da ağırlamak bizim için büyük bir şeref olacaktır" dedi.

MİLLİ TAKIM SORUMLUSU FATİH KOBAL: "15 GÜNLÜK SÜREÇTE GÜREŞİN TEMEL DERSLERİNİ VERDİK"

Aliağa Gençlik Merkezi'ndeki çalışma alanlarını çok beğendiklerini ifade eden 15 Yaş Altı ve Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Milli Takımı Teknik Sorumlusu Fatih Kobal, "Aliağa Gençlik Merkezi'nde 11-12 ve 13 yaş grubunda Türkiye'de ilk 4'e giren 96 kız çocuğumuzla kamp yapıyoruz. Kız çocuklarımıza 15 günlük süreçte güreşin temel derslerini verdik. Aliağa Gençlik Merkezi'ndeki antrenman salonunu bizlere tahsis eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz. Kampın ardından yılsonunda 12 ve 13 yaş grubunun Türkiye Şampiyonaları olacak. Daha sonrasında ise 15 yaş grubu Avrupa Şampiyonası'na katılacak" dedi.

MİLLİ GÜREŞÇİ EYLEM ENGİN, "HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU"

Mayıs ayında Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olarak ülkemizi gururlandıran Milli Güreşçi Eylem Engin, "Aliağa Gençlik Merkezi'nde çok sıkı çalışıyoruz. Hedefim, 2032 yılında düzenlenecek olimpiyat oyunlarında şampiyon olmak" dedi.