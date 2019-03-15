Güreşin "Yıldızları" Ankara'da Ter Döküyor

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.



Keçiören ilçesindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 300 güreşçi mücadele ediyor.



Organizasyonda bugün 41, 45, 51, 60, 71 ve 92 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak.



Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, 17 Mart Pazar günü yapılacak finallerle sona erecek.

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