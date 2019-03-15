Son Dakika Haberleri: Güreşin "Yıldızları" Ankara'da Ter Döküyor

Güreşin "Yıldızları" Ankara'da Ter Döküyor

52 dakika önce

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Güreşin
Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Keçiören ilçesindeki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 300 güreşçi mücadele ediyor.

Organizasyonda bugün 41, 45, 51, 60, 71 ve 92 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası, 17 Mart Pazar günü yapılacak finallerle sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:00 Kaynak: AA

Spor
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