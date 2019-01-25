Son Dakika Haberleri: Güreşirken Hayatını Kaybeden Çocuk Adana'da Defnedildi

Güreşirken Hayatını Kaybeden Çocuk Adana'da Defnedildi

48 dakika önce

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün arkadaşıyla güreşirken fenalaşarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Musa Sayın, son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün arkadaşıyla güreşirken fenalaşarak yaşamını yitiren 10 yaşındaki Musa Sayın, son yolculuğuna uğurlandı.

Tufanbeyli Gençlik Merkezinin düzenlediği kurs kapsamında, arkadaşıyla güreşirken rahatsızlanarak yere düşen ve hastaneye götürülürken hayatını kaybeden Cumhuriyet İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Musa Sayın'ın naaşı, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Tufanbeyli ilçesine götürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda Musa için düzenlenen cenaze törenine, anne Selver ve baba Recep Sayın ile akrabaları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Küçük Musa'nın "Alaç" ismindeki köpeğinin, sahibinin tabutu ve mezarı civarında gezmesi dikkati çekti.

Cenaze namazının ardından Musa Sayın'ın naaşı toprağa verildi.

Musa Sayın, Tufanbeyli Gençlik Merkezinin düzenlediği kurs kapsamında, dün arkadaşlarıyla güreşirken fenalaşmış, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:36 Kaynak: AA

Adli Tıp, Tufanbeyli, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti

Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Teröristbaşı Öcalan'ın Yakalanmasının Yolunu Açan Adana Mutabakatı Yeniden Gündeme Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:24:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreşirken Hayatını Kaybeden Çocuk Adana'da Defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]