Güreşler bitti çayır bakıma alındı
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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri sırasında çok sayıda pehlivanı ağırlayan Sarayiçi Er Meydanı'nın yıpranan çayırı bakıma alındı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:48 Kaynak: AA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı güreşleri sırasında çok sayıda pehlivanı ağırlayan Sarayiçi Er Meydanı'nın yıpranan çayırı bakıma alındı.
Kırkpınar'a kayıt yaptıran 2 bin 382 pehlivanın güreşleri geçen hafta cuma günü minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlamıştı. İlk gün minik pehlivanların boyu kadar olan çayır ezilmesi ve zeytinyağı ile yanmasıyla sararmaya başlamıştı.
Güreşlerin tamamlanması sonrası Edirne Belediyesi
ekipleri çayırı bakıma aldı. Pehlivanların yağ sinen gözlerini sildiği şalapur bezlerini toplayan ekip, çayırı biçti.
Biçilen çimlerin toplanması sonrası gübreleme işlemi yapılacak.
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final güreşi ile tamamlanmıştı. Güreş sonunda rakibi Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz
altın kemeri takmıştı.
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