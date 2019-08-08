Son Dakika Haberleri: "Güreşleri kıyaslamak doğru değildir"
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"Güreşleri kıyaslamak doğru değildir"

1 saat önce

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) yağlı güreşleri birbiriyle kıyaslamasının doğru olmadığını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) yağlı güreşleri birbiriyle kıyaslamasının doğru olmadığını belirtti.
Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, TGF'nin internet sitesinde geçen hafta düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri ile ilgili haberde, "Büyükşehir ile Karesi belediyelerinin ev sahipliği yaptığı güreşler, organizasyonuyla Kırkpınar'ı gölgede bıraktı" ifadesinin yer aldığını ve bunu doğru bulmadıklarını dile getirdi.
Federasyonun böyle bir nitelendirme yapmaması gerektiğini aktaran Gürkan, şu görüşlerini aktardı:
"Bunu Kırkpınar adına söylemiyorum. Kırkpınar zaten Kırkpınar'dır. Bu tartışılmaz. Ama hangi organizasyon olursa olsun, güreşleri kıyaslamak doğru değildir. Bu insanları ayrışmaya, ötekileşmeyle götürür. Hiçbir şekilde tasvip edilecek bir davranış değildir. Hele hele bunun resmi sitede yer alması abesle iştigaldir. Kırkpınar'ı zaten tartışmayı kendime zul sayarım. Türkiye'nin başpehlivanının belirlendiği 658 yıllık bir gelenek. Kırkpınar çayırında, dualı çayırda başpehlivan olanın, Türkiye'nin başpehlivanı kabul edildiği bir gelenek. Şimdi ben bunu tartışmayı hem gereksiz hem de zul addederim."
Gürkan, resmi internet sitesinde yayımlanan haberde yer alan ibareden TGF Başkanı Musa Aydın'ın haberinin olmadığını düşündüğünü ve kısa sürede de hatanın düzeltilmesini beklediğini kaydetti.
Recep Gürkan, Kırkpınar, Türkiye, Edirne, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:31 Kaynak: AA
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