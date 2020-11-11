Gürespor çeyrek finale yükseldi

TKBL Federasyon Kupası'nda ICC Yatırım Sakarya Yükseliş'i 84-77 mağlup eden Gürespor iki de iki yaparak lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Kocaele'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden Edremit Belediyesi Gürespor, Green Park Kartepe 2 numaralı salonda karşılaştığı ICC Yatırım Sakarya Yükseliş'i 84-77 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Maçın birinci periyodunu 28-13 önde tamamlayan Edremit temsilcisi Gürespor soyunma odasına da 51-36 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 60-58 önde tamamlayan Gürespor, son periyotta bir ara geriye düşmesine rağmen toparlanarak Zilan Gülsüm'ün üç sayılık basketi ile 82-77 öne geçti. Maçın geri kalan bölümünü hata yapmadan tamamlayarak maçı 84-77 kazanmayı başardı.

Edremit temsilcisinde Marquice Richardson 23 sayı 16 ribaund ile double double, Gönül Dönmez 21 sayı 7 ribaund 13 asist, Deniz Şanlı 14 sayı ile galibiyette önemli pay sahibi oldular.

Bu sonuçla ikinci maçında ikinci galibiyetini alan Gürespor namağlup olarak çeyrek finale yükseldi.

Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek takımını tebrik etti. Başkan Çetin, "Anadolu'da kadın basketbolunun lokomotifi olan Gürespor'un artık bir kupa kaldırma zamanı geldi. Kupada grup aşamasını kayıpsız olarak geride bıraktık. Her maçı ayrı bir final olarak değerlendirip hedefe yürümek istiyoruz" dedi.

Gürespor çeyrek finalde C Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Antalya 07 Basketbol ile 12 Kasım Salı günü yarı final vizesi alabilmek için mücadele edecek.

Karşılaşma Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. - BALIKESİR