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Güreşte 4 madalya

51 dakika önce

Polonya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular serbest stilde 4 madalya elde etti.

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Polonya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular serbest stilde 4 madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakov şehrinde düzenlenen şampiyonada milli güreşçilerin birer altın ve gümüş ile 2 bronz madalya kazandığı belirtildi.
Şampiyonada 75 kiloda Batuhan Uzun'un altın, 62 kiloda Yusuf Tatlıdil'in gümüş, 44 kiloda İbrahim Metehan Yaprak ile 85 kiloda Rıfat Eren Gıdak'ın bronz madalya elde ettiği kaydedildi.
Ay-yıldızlı ekibin takım sıralamasında ise Rusya, Gürcistan ile Ukrayna'nın ardından dördüncü olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:07 Kaynak: AA
Avrupa, Polonya, Spor
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