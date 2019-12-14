Güreşte Adıyaman'ı temsil edecekler - Son Dakika
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Güreşte Adıyaman'ı temsil edecekler

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesisi güreşte il birinciliğini elde ederek, bölge yarışmasında Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazandı.

Güreşte Adıyaman'ı temsil edecekler, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesisi güreşte il birinciliğini elde ederek, bölge yarışmasında Adıyaman'ı temsil etme hakkı kazandı.


Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Gençlik Merkezi Yeni Mahalle Kapalı spor salonunda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Güreş Şampiyonası müsabakası heyecanı sona erdi


Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi genç erkekler serbest güreş stili A kategorisinde başarı göstererek müsabakalarda il birincisi oldu


Yarışmada, Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden 61 kiloda Muhammet Şahin il birincisi, 65 kiloda Sadık Alagöz il birincisi, 79 kiloda Ferhat Yeşilçayır İl ikincisi, 74 kiloda Muhammet Şahin il Üçüncüsü oldu. Dereceye giren sporcular bölge yarışmasında Adıyaman'ı temsil edecek. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere madalyaları ve birincilik kupası verildi.


Öğrencilerin bölge yarışmasında da çok iddialı olduğunu belirten Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Tanrıverdi, Beden Eğitimi öğretmeni Tuncay Duman ve öğrencileri kutladı. Müdür Tanrıverdi, "Ayrıca bu vesile ile bütün müsabakalarda son derece uyumlu çalıştığımız İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve gençlerimizin müsabaka yerlerine ulaşımını sağlayan Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ise, "Gençlerimizin başarısı bizi mutlu etmiştir. Yakaladıkları başarıdan dolayı beldemizin sevinç kaynağı oldular. İnşallah bölgede de aynı başarıyı gösterip her biri birer milli güreşçi olur. Gençlerimize gereken maddi ve manevi desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:52 Kaynak: İHA
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