Güreşte antrenörlük sınavları yapıldı

Güreşte ikinci ve üçüncü kademe antrenörlük sınavları Ankara'da yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, sınavlara ikinci kademede 35, üçüncü kademede ise 48 kişi katıldı.

2. kademe sınav komisyonunun başkanlığını TGF Genel Sekreteri Tahir Yılmaz yaptı. Komisyonda Sayit Temiz, Serhat Karakoyun, Gürsel Uzunca, Muharrem Demireğen ve Funda Uğurlu (SEADB görevlisi) üye olarak bulundu.

3. kademe sınav komisyonunda ise Prof. Dr. Haluk Koç (Komisyon başkanı), Nuri Zengin, Mehmet Gürhan Yücel, Temel Yaşar ve Funda Uğurlu yer aldı.