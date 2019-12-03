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Güreşte bölge şampiyonu Akçakoca'dan çıktı
6 saat önce
Türkiye İmam Hatipler arası bölge şampiyonasında Serbest güreş Gençler A kategorisinde bölge şampiyonu Göktan Rafik Ateşli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
Türkiye İmam Hatipler arası bölge şampiyonasında Serbest güreş Gençler A kategorisinde bölge şampiyonu Göktan Rafik Ateşli oldu.
Daha önce güreş dalında Türkiye'de dereceleri olan 17 yaşındaki genç sporcu başarılarını düzenli antrenmana ve fındık tarlalarında yaptığı özel çalışmalara bağladı. Akçakoca'nın Çayağzı köyünde yaşayan 17 yaşındaki güreşçi Ateşli, "Düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyor hiç aksatmıyorum, fındık tarlalarında yaptığım özel antrenmanların çok faydasını görüyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
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