Son Dakika Haberleri: Güreşte bölge şampiyonu Akçakoca'dan çıktı
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Güreşte bölge şampiyonu Akçakoca'dan çıktı

6 saat önce

Türkiye İmam Hatipler arası bölge şampiyonasında Serbest güreş Gençler A kategorisinde bölge şampiyonu Göktan Rafik Ateşli oldu.

Güreşte bölge şampiyonu Akçakoca'dan çıktı, System.String[]

Türkiye İmam Hatipler arası bölge şampiyonasında Serbest güreş Gençler A kategorisinde bölge şampiyonu Göktan Rafik Ateşli oldu.


Daha önce güreş dalında Türkiye'de dereceleri olan 17 yaşındaki genç sporcu başarılarını düzenli antrenmana ve fındık tarlalarında yaptığı özel çalışmalara bağladı. Akçakoca'nın Çayağzı köyünde yaşayan 17 yaşındaki güreşçi Ateşli, "Düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyor hiç aksatmıyorum, fındık tarlalarında yaptığım özel antrenmanların çok faydasını görüyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Akçakoca, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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