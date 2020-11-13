Güreşte Dünya Kupası 12-18 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak
13.11.2020 16:17
Dünya Güreş Birliği, Dünya Kupası'nın 12-18 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da yapılacağını duyurdu.
Dünya Güreş Birliği, Dünya Kupası'nın 12-18 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da yapılacağını duyurdu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine para ödüllü bireysel Dünya Kupası'nın yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.
Grekoromen, serbest ve kadınlar kategorisinde her sıkletten birer sporcunun katılabileceği Dünya Kupası için yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı, katılımcılara maske ve dezenfektan temin edileceği belirtildi.
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