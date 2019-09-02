Son Dakika Haberleri: Güreşte gelişim kampları sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Güreşte gelişim kampları sürüyor

28 dakika önce

Türkiye Güreş Federasyonu gelişim kamplarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Güreşte gelişim kampları sürüyor, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu gelişim kamplarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) ve güreş liselerinin sayılarını artıran federasyon, gelişim kamplarına da büyük önem veriyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da serbest stilde 55, İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde grekoromen stilde 55, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ise 50 kadın sporcu çalışmalarını sürdürüyor. 11-13 yaş grubundaki güreşçiler, deneyimli hocalar tarafından yetiştiriliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, altyapı konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek "Güreş bizim ata sporumuz, şu an Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı branşı. Bu başarının sürdürülebilir olması için altyapı çok önemli. Şu anda Afyon, İstanbul ve Ankara'da gelişim kamplarımız var. Çok değerli hocalarımız eşliğinde çalışmalar sürüyor. Bizler de federasyon olarak her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu gün sporcularımızın tamamına yeni malzemelerini dağıttık. Buradan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonaları çıkaracağımıza olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rusya'dan, Türkiye ve ABD'nin "Suriye'de güvenli bölge" adımına destek açıklaması
"Konya AK Parti'dir, AK Parti de Konya'dır" 12 yıl sonra Türkiye'ye dönen Çömez: FETÖ için özel olarak seçilmiş bir hedeftim Kuru incir pazarda 40 TL'ye kadar alıcı buluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:38:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreşte gelişim kampları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]