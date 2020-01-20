Güreşte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Güreşte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevrildi - Son Dakika Spor

Güreşte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevrildi

7 saat önce

İtalya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi millilerin son hazırlık kampı programı açıklandı.

Güreşte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevrildi, System.String[]

İtalya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi millilerin son hazırlık kampı programı açıklandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serbest Milli Takımı, son hazırlık kampını 26 Ocak-12 Şubat tarihlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleştirecek.

Grekoromen güreşçiler 22 Ocak-8 Şubat tarihlerinde İstanbul Sarıyer, Kadın Milli Takımı ise 22 Ocak-10 Şubat tarihlerinde Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapacak.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek. Organizasyonda ilk olarak grekoromen güreşçiler mindere çıkacak.

Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'na katılamayacak

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası öncesi milli takım kampında sakatlanan milli sporcu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alamayacak.

Olimpiyat şampiyonu Taha, sol omzundan ameliyat edilmişti.

Milliler, Romanya'da tarih yazmıştı

Türkiye, geçen yıl Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanmıştı.

Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Romanya'da tarihi bir başarı elde etmişti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp de 9. kez Avrupa şampiyonu olarak Türk güreş tarihine geçmişti.

İtalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Leicester City, deplasmanda Burnley'ye 2-1 mağlup oldu
Roma, Genoa'yı 3-1 yendi! Cengiz Ünder sahneye çıktı Havaalanında olay çıkartan Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı Beşiktaş'ın olağanüstü kongreye gideceği iddia edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 18:40:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güreşte gözler Avrupa Şampiyonası'na çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]