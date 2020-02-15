Güreşte Kırşehirli sporcuların başarısı - Son Dakika
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Güreşte Kırşehirli sporcuların başarısı

6 saat önce

Okul sporları faaliyet programında yer alan güreş müsabakalarında madalya kazanan Kırşehirli sporcular, Türkiye finallerine katılacak.

Güreşte Kırşehirli sporcuların başarısı, System.String[]

Okul sporları faaliyet programında yer alan güreş müsabakalarında madalya kazanan Kırşehirli sporcular, Türkiye finallerine katılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yozgat'ta düzenlenen yıldızlar grekoromen güreş müsabakalarında katılan Kırşehirli sporculardan Kaan Altınkulaç ve Onur Can bronz madalyaların sahibi oldu.

Altınkulaç ve Can, elde ettikleri dereceyle, Tokat'ta düzenlenecek Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Bora Füzesi, Türkiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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