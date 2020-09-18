Türkiye Güreş Federasyonu, Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ruşen Çetin ile Gençler Serbest Güreş Milli Takım antrenörlerinden Hüseyin Çetin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada "Gençler Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Ruşen Çetin ve Gençler Serbest Güreş Milli Takım antrenörlerinden Hüseyin Çetin'in Kovid-19 hastalığına yakalandıklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tedavileri süren hocalarımıza Allah'dan acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:15 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Güreşte Kovid-19 üzüntüsü - Son Dakika Spor