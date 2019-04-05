Güreşte Milli Heyecan Başlıyor

Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda boy gösterecek.

Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda boy gösterecek. Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te pazartesi günü başlıyor. Zorlu şampiyona için Romanya'ya ilk olarak Serbest Güreş Milli Takımı gidecek. Hazırlıklarını Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamlayan Milliler yarın Bükreş'e hareket edecek.



TÜRKİYE'Yİ AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA SERBEST STİLDE ŞU İSİMLER TEMSİL EDECEK:



57 kg Süleyman Atlı 61 kg Recep Topal 65 kg Selahattın Kiliçsalayan 70 kg Mustafa Kaya 74 kg Yakup Gör 79 kg M.Nuri Kotanoğlu 86 kg Fatih Erdin 92 kg İbrahim Bölükbaşı 97 kg Fatih Yaşarlı 125 kg Taha Akgül



İSAK IRBAİKHANOV: "HEDEFİMİZ İLK ÜÇ"



Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov, Avrupa Güreş Şampiyonası'na tamamen hazır olduklarını belirterek, "Başarılı bir kamp dönemini geride bıraktık. Takım olarak tamamen hazırız. şampiyonada ilk üçe girmek için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.



KADIN MİLLİ TAKIMI 8 NİSAN'DA GİDECEK



Hazırlıklarını Edirne TOHM merkezinde tamamlayan Kadın Güreş Milli Takımı Romanya'ya 8 Nisan Pazartesi günü hareket edecek. Son yıllarda kadın güreşinde tarihi başarıların altına imza atan Milliler Romanya'da yeni bir tarih yazmak istiyor. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda mindere çıkacak olan sporcular şunlar:



50 Kilo: Evin Demirhan 53 Kilo: Zeynep Yetgil 55 Kilo: Bediha Gün 57 Kilo: Elif Yanık 59 Kilo: Elif Jale Yeşilırmak 62 Kilo: Aslı Tuğcu 65 Kilo: Aslı Demir 68 Kilo: Merve Pul 72 Kilo: Buse Tosun 76 Kilo: Yasemin Adar



EFRAHİM KAHRAMAN: "ROMANYA'YA YENİ BİR TARİH YAZMAK İÇİN GİDİYORUZ"



Romanya'ya son yıllardaki başarılı performanslarını sürdürmek için gideceklerini belirten Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Pazartesi günü kısmetse yola çıkacağız. Son zamanlarda katıldığımız tüm şampiyonalarda rekorlar kırarak büyük başarıların altına imza atıyoruz. Romanya'ya da aynı azim ve kararlılıkla gideceğiz. Kadromuzda çok başarılı isimler var. Tüm sıkletlerde madalya almak ve takım halinde derece elde etmek en büyük hedefimiz olacak" dedi.



GREKO-ROMEN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI ROMANYA'YA 10 NİSAN'DA HAREKET EDECEK



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere son olarak Greko-Romen Güreş Milli Takımı çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde sürdüren Milliler, 10 Nisan'da Romanya'ya gidecek. Greko-Romen Güreş Milli Takımı'nda ise şu isimler yer alıyor:



55 kg Şerif Kılıç 60 kg Kerem Kamal 63 kg Rahman Bilici 67 kg Atakan Yüksel 72 kg Cengiz Arslan 77 kg Fatih Cengiz 82 kg Emrah Kuş 87 kg Metehan Başar 97 kg Fatih Başköy 130 kg Rıza Kayaalp



SALİH BORA: "HEDEFİMİZ TÜM SIKLETLERDE MADALYA KAZANMAK"



Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarının son aşamasına geldiklerini vurgulayan Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, "Artık şampiyonaya çok az bir zaman kaldı. Bugün itibariyle hazırız diyebilirim. Romanya'da bizleri çok zorlu rakipler bekliyor. Hedefimiz tüm sıkletlerde madalya kazanmak ve takım halinde ilk 3'e girmek" dedi.



MUSA AYDIN: "BÜKREŞ'E ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İÇİN GİDİYORUZ"



Göreve geldikleri günden bu zamana kadar katıldıkları tüm şampiyonalarda büyük başarıların altına imza attıklarını ifade eden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Türk güreşinde başarı çıtası her geçen gün daha da yükseliyor. Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarihi başarılar kazanıyoruz. Son olarak U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 18 madalya kazandık. Bu da Türk güreşinin emin ellerde olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdi önümüzde Avrupa Güreş Şampiyonası var. İnşallah Romanya'dan da tarihi başarılarla döneriz. Benim tüm sporcu ve teknik ekibimize olan güvenim tam. Hepsine en kalbi duygularımla başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



(İHA)

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